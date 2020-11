Bonjour,



Je m'appelle Florian Maisonneuve et suis actuellement apprenti Ingénieur Production / Amélioration Continue/Lean et Six Sigma au sein de la société OI à Veauche (Fabrication de bouteilles en verre) dans le service Fabrication / Process.

J'effectue cette alternance dans le cadre du diplôme d'ingénieur Génie Industriel option Manager de la production et de la logistique délivré par l'Ei.Cesi de Lyon en partenariat avec l'ITII de Lyon.



Grâce à mon parcours j’ai déjà des connaissances dans des secteurs différents de l’industrie :

Usinage (machine conventionnelle ou numérique), Thermoformage plastique (Injection plastique), Conception d’outillages, Verrerie mécanique.



Merci de l'attention que vous portez à mon profil.



Cordialement,



Florian Maisonneuve





Mes compétences :

Tournage

Fraisage

Green Belt/Six Sigma

Dessinateur projeteur

Investissement