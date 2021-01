Florian MAQUET

Je considère que la gestion d'un système d’information et informatique fiable, adapté aux objectifs de rentabilité, est une fonction stratégique dans l'entreprise.



Durant mon expérience, j'ai été amené à repenser entièrement, et ce de façon pragmatique, le système d'information.



Management des équipes et des projets, solutions techniques, choix des équipements, protection des données : mon esprit rigoureux et méthodique m'a permis de mener à bien mes missions, dans le cadre strict du budget défini et avec une optimisation des charges liées au SI.



Ces réussites ce sont soldées par une efficacité accrue des systèmes informatiques et des systèmes d'informations.



Mes compétences :

Audit et alignement métiers

Création et consolidation d'avantages compétitifs

Management de prestataires

PRA, PCA, SLA

Analyse du changement

Fédération d’équipe autour de projets communs

UML / MERISE

Prince2

Urbanisation du système d'information

Management assertif et multigénérationnel (X&Y)

Coordination et encadrement

Stratégie optimisation et innovation Informatique

Communication transversale

Gestion opérationnelle de programmes

ITIL

PNL Programmation Neuro Linguistique

Supervision de projet

Maîtrise et gestion de budgets

Méthode AGILE

Sage X3 (analyses fonctionnelles, techniques, orga

Sage X3 administration

Sage X3 (Achats, Ventes, Logistique, Comptabilité,