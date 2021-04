SEO/SEA & Social Media Manager

Over 8 years of experience in Digital Marketing for advertiser and agencies

Diploma in Communication followed by a degree in Search Engine Optimization (Mulhouse University, France)

------------

Référenceur SEO/SEA et Social Media Manager

+8 ans d'expérience en Marketing Digital chez l'annonceur et en agence

Bac+3 : DUT Services et Réseaux de Communication suivi d'une Licence Référencement Rédaction Web (Université de Mulhouse, France)