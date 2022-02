Florian NICOLE

Curieux et rigoureux, jai choisi un cursus scientifique et technique pointu, afin de combler mon besoin de savoir, tout en apprenant à savoir faire, et à savoir être.

Dans toute chose que j'entreprends, jintègre une volonté et une nécessité de performances, de travail bien fait et de transparence. De ce fait, je souhaite minvestir dans un poste à haute valeur intellectuelle ajoutée, et dans une entreprise qui cultive la performance, la bienveillance, et lhonnêteté. Très adaptable, je le serai dautant plus facilement dans un tel environnement.

En général j'aime relever des défis, et j'affectionne aussi bien la pluridisciplinarité (technique, relationnel, économie, management, ...) que l'expertise scientifique. Je suis donc à l'écoute de telles opportunités.



Enfin, je mintéresse au patrimoine, qui témoigne de la relation de lHomme avec son environnement selon lépoque. Mes excursions photographiques me montrent que le rapport à la lumière a toujours été dune grande importance, ce qui m'a rendu très sensible aux problèmes d'optique. Jaccorde aussi beaucoup dimportance à la convivialité, et je lallie avec mon affinité pour la stratégie autour de parties de jeux de société ou vidéo, ou avec mon affinité pour le sport pour assister à des événements sportifs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Maple

MATLAB

Java

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

LaTeX

Visual Basic for Applications