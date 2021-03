Florian PICHON

Après 3 dans une société de e-commerce et 1 an et demi en tant que responsable e-commerce dans cette même entreprise, je souhaite proposer mes services, en tant que Freelance.



Issu d’une formation bac+5 en Informatique et management de projet j’ai eu la chance d’acquérir des compétences supplémentaires dans le domaine du webmarketing.



Je souhaite accompagner les entreprises sur les thématiques suivantes :



- Stratégie webmarketing

- Gestion de campagnes Facebook

- Community Management

- Mailing

- Stratégie e-commerce

- Développement Front-end et Back-end

- Gestion et management de projet



Mes compétences :

Php

C++

HTML/css

Suite office

PHP 5

Adobe Photoshop CS6

PhpMyAdmin

Méthode agile

MySQL

Conduite du changement

Gestion de projet

Kanban

GANTT Project

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Bootstrap

Google analytics

Google Web Toolkit

Google Adwords

SEO