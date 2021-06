Florian ROZIER

Depuis 2008, au sein de l'éditeur de logiciel Codix, je gère l'offre d'analyse et de décision dans les métiers de l'affacturage/ du recouvrement/ et des services bancaires.

Auparavant, j'ai acquis 8 ans d’expériences informatiques décisionnelles et transactionnelles, dans les métiers de la télécommunication et de la logistique. Où j'ai mis en pratique mes connaissances de gestion de projet , de modélisation de système d'information et de relations clients à travers l'Europe.



Diplômé d'un master en base de données.



Autant à l'aise en anglais qu'en français.

Domaines d'application : services bancaires, logistique, télécomunication

Spécialités: Gestion de projets décisionnels et de gouvernance de données, Analyste Métier, Infogérance



Mes compétences :

Conseil

Audit