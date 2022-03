Florian SAINT-LÔ

Depuis plus de 30 ans, nous nous mobilisons à vos côtés afin de prévenir tout risque à la fois pour lhomme, lenvironnement et les installations.



Notre expertise de la prévention sappuie sur une connaissance approfondie des installations et de leur fonctionnement, sur la bonne compréhension du contexte de lintervention et sur la juste définition des parades à mettre en œuvre.



Elle repose également sur la fiabilité des installations, de la conception jusquà la déconstruction. Y contribuer fait partie intégrante de nos engagements.