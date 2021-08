Captivée par le domaine de la #communication et du #marketing, j'ai la chance de pouvoir développer mes compétences au sein de l'entreprise Cydonia d.



Je souhaite aujourd'hui m'ouvrir à de nouvelles perspectives professionnelles, de nouveaux domaines et challenges me permettant daméliorer mes compétences et dévoluer. Passionnée par ce qui fait mon quotidien, je suis en recherche active d'un emploi dans le domaine de la #communication et du #marketingdigital à partir du mois doctobre 2021.



Motivée et déterminée dans tout ce que j'entreprends, je pense pouvoir vous apporter entière satisfaction et dynamisme dans les différentes missions qui me seront confiées.



Les valeurs qui me caractérisent ?

Passionnée

Professionnelle

Esprit déquipe

Ponctuelle

Rigoureuse

Autonome



Ce que je peux vous apporter ?

Rédaction de publications sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter

Création et analyse de campagnes publicitaires (Business Manager)

Assurer une veille sur les tendances du digital et du marketing

Gestion de la e-réputation

Bases de données : suivi et mise à jour

Travailler en équipe

Amélioration du référencement naturel



Mes contacts

@lauraficheux sur LinkedIn

ficheuxlaura@hotmail.com

Portfolio : https://laura-ficheux.fr



Mes compétences :

Dynamisme

Professionnelle

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Ponctuelle

Sociable

Réseaux sociaux

Canva

Squarespace

Prezi

Adobe Illustrator

Wordpress

Netvibes

Adobe Premiere Pro

TweetDeck