Floriane BENJAMIN

COORDINATRICE & CHARGÉE DE PROJETS



Savoir-faire : Coordination Gestion de projet Gestion administrative et budgétaire Animation d'équipe Actions pédagogiques



Savoir-être : Dynamisme Organisation et méthode Rigueur Adaptabilité Autonomie Capacité d'initiative Sens du relationnel Aisance orale et écrite Travail en équipe



Compétences :

Anglais : Courant / Compétence professionnelle

Espagnol : Base / Compétence scolaire

Informatique : Maitrise des environnements Microsoft et Macintosh / Maitrise des logiciels de bureautique de la Suite Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) / Maitrise des logiciels de traitement d'image de la Suite Adobe (InDesign et Photoshop)