Floriane GOURBE

 - Appliquer et assurer le respect des règles QSE et des risques liés à l’amiante et le plomb,

 - Élaborer et mise en place d'outils, méthodes d’analyse et d’amélioration des risques,

 - Piloter les actions d'amélioration selon un mode projet ou PDCA, certifications MASE et

Qualibat 1552,

 - Capacités d’animation de groupe de travail,

 - Bonne utilisation du Pack Open Office, Pack Microsoft, Internet,

 - Dynamique, autonome, polyvalente, bon relationnel.



Mes compétences :

Gestion du risque

Autonomie

Amélioration continue

OHSAS 18001

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Microsoft Excel

Microsoft Word

Prévention

Analyse de risque