Floriane HAVART

Je suis une jeune femme passionnée par les métiers commerciaux. La négociation et les techniques de vente sont mes armes du quotidien.

Mon sens de lempathie et mon adaptabilité me permettent de développer une relation constructive et pérenne avec les interlocuteurs.



Actuellement je suis déléguée pharmaceutique pour le laboratoire Français Biogaran sur la région PACA.

Je suis en charge auprès de 130 officines de développer et promouvoir la gamme des médicaments génériques Biogaran auprès des titulaires dofficine.



Concernant mes loisirs, jai plaisir à pratique de la boxe thaïlandaise, sport que je pratique depuis 7 ans. Le dépassement de soi et la technicité que demande ce sport me correspondent parfaitement. Ayant la chance dhabiter dans une région magnifique, je pratique également de la randonnée pédestre, accompagnée de mon fidèle compagnon à 4 pattes puisque le milieu canin est également une passion pour moi.



Si vous souhaitez que lon fasse davantage connaissance, nhésitez-pas, cela sera avec grand plaisir.



Bien à vous tous.