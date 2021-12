Floriane TIREL

Je suis "Architecte Diplômée d'Etat" depuis 2008 à l'Ecole d'Architecture et de Paysage de Bordeaux(33), et j'y ai aussi obtenu "l'Habilitation à la Maîtrise d’œuvre en son Nom Propre" en 2009.



Depuis 2009, j'ai travaillé dans 3 Agences (2 sur Bordeaux et 1 sur Caen), où j'ai acquis des connaissances sur les logiciels tels qu'ArchiCad, Photoshop, Artlantis et AutoCad. J'ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer une maîtrise d'ouvrage durant 2 ans où j'ai exercé le rôle de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre.



Je suis en mesure de travailler sur des systèmes d'exploitation Windows et Mac.



J’ai suivi des projets de leur esquisse à leur réalisation (suivi de chantier). J’ai étudié divers type de bâtiment, des logements aux locaux commerciaux, en passant par des bâtiments tertiaires et scolaires.



Je suis une personne active, dynamique et curieuse.

J'aime me sentir utile et toujours en action. J'apprécie le contact avec les clients et les entreprises.

Et j'ai à cœur de rendre l'Architecture accessible à tous.



Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

Architecture

décoration