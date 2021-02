Florianne MILLET

Rana Encendida vous propose ses services pour la Communication Visuelle WEB (site Internet, blog, bannière, e-mailing...) mais aussi pour le PRINT (affiche, triptyque, dépliant, flyer, logo, carte de visite...).



Œuvrant à temps plein, depuis mon domicile, pour tous vos projets en Communication, vous bénéficiez d'un service rapide et personnalisé avec un seul et unique interlocuteur. Gardant ainsi des proportions humaines, l'entreprise Rana Encendida apporte le plus grand soin à répondre à vos attentes grâce à son savoir-faire et sa créativité.



Forte d'une expérience de plusieurs années dans des domaines aussi variés que la Communication Visuelle pour des spectacles, du design web pour des grands groupes mais aussi des logos, sites, cartes de visite, ... pour PME ou particuliers, Rana Encendida peut s'adapter à la dimension de votre projet.



N'hésitez pas à me contacter pour effectuer une étude détaillée de vos besoins et vous proposer les solutions qui sembleront les plus adaptées.



Mes compétences :

Communication

Communication Graphique

Environnement

Environnement Mac

Environnement Mac et PC

Internet

Mac

Mac et PC

Multimedia

Print

Site internet

Webdesign

Adobe Illustrator

Graphisme

Adobe Photoshop

Web design