Florie AUGUSTO-BOIVIN (AUGUSTO)

Issue dune formation de Juriste en en droit social, jai choisi dexercer mon métier au sein de cabinets de comptabilité et de conseil aux entreprises. Evoluer auprès de clients de taille et dactivité diverses ma permis de réaliser des travaux juridiques très variés, de laccompagnement pour une première embauche jusquà la négociation daccords dentreprises.

Par ailleurs, jai eu la chance dapprendre la paie et de gérer un portefeuille client en toute autonomie, ce qui ma permis de comprendre mieux encore les implications en paie des choix effectués au niveau juridique.

Enfin, une appétence particulière ainsi quune expérience réussie en matière de protection sociale complémentaire mont permis de jouer un rôle moteur dans le domaine, au sein de mon cabinet actuel.

Au titre de lensemble de ces missions, jai eu la chance danimer des formations et interventions aussi bien en interne auprès de collaborateurs, quen externe auprès de clients.



Cette polyvalence (droit social, droit de la protection sociale et paie) démontre, je lespère, mon goût du challenge, mon dynamisme et mon envie d'adopter une approche globale en matière sociale.



Mes compétences :

Relations individuelles et collectives du travail

Protection sociale complémentaire

Paie

Utilisation Silaé