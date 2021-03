Florimond MALNOU (FLORIMOND MALNOU)

Designer Graphique - Sauermann Industry - Depuis décembre 2008

PORTFOLIO - www.florimond.fr





COMPETENCES

PRINT : Chartes graphiques - logos - cartes de visite - papiers administratifs - mise en page - flyers - brochures...

Connaissance de la chaîne de production graphique - conception des fichiers pour impression et validation des BAT

EVENEMENTIEL & SIGNALETIQUE : Conception & Design de stands - gestion des projets et lien avec les prestataires - signalétique interne/externe - conception de showrooms

PLV : Rollups, chevalets, présentoirs, goodies...

PACKAGING : Conception & Design de packagings - cartonnages et blisters

PHOTO : Packshot produit - portraits - photo événementielle - photo dusine/métier

VIDEO : Motion design - Tournage - montage - retouches vidéo

3D : Modeling - texturing - lighting - rendus photoréalistes - animations

RESEAUX SOCIAUX & WEB : création de contenu Social Medias - gestion chaîne YouTube - bases HTML / Javascript / Wordpress

EN + : orthographe et syntaxe - gestion dun budget - respect des délais - travail du papier (popup / origami) - travail du bois





OUTILS

2D : Photoshop - Illustrator - Indesign

3D : Blender - Keyshot

VIDEO : After Effects - Première Pro