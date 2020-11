Florine MOREAU

Compétences

* 3 Univers : textile - médical – enseignement

* Double compétence : achats et logistique-appro- import

* Interface des intervenants internes et externes. Garant de la conformité avec les règlementations douanières

* Optimisation et pilotage des flux. Négociation. Chiffrage des prix de revient

* Réactive, impliquée, sens de l’organisation, aptitude à l’anticipation, management

* Culture du résultat. Savoir-être. Etat d'esprit. Sens du relationnel. Ecoute du client interne dans l’expression du besoin



Mes compétences :

Management

Approvisionnement et achats

Import

Logistique

Chiffrage de prix de revient

Étude de prix

Réglementation et organisation du transport