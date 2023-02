Fouad FAROUKI

Package prestation en robotique/Soudure:



Prestation en robotique ( connaissances robots FANUC, ABB )

Lancement d'ilots robotisés ferrage, programmation & optimisations tcy,

Connaissances soudure électrique, ARC, clinchage, manutention....

Suivi et amélioration de la qualité soudure & Optimisations

Réalisation des différentes PEE ( dynamique/statique)

Mise en route de machine spé tel que MAS/MSA

Connaissances logiciel RESORE/ROBEDIT/SICIM/SAP....





Package prestation en gestion d'affaire industrielle:



Organisation & coordination de projet ( planning, coût...etc. )

Définition de budget d'investissement

Lancement des DA

Structurer les différentes phases d'industrialisation

Comparatif technico commercial

Consultation fournisseur

Suivi et réception provisoire et définitive des moyens

Suivi des essais jusqu' au démarrage série.....





N'hésiter pas a me contacter pour d'éventuelles opportunités



Mes compétences :

Calcul prix de revient

Gestion de projet

Définition Budget & Achat

Analyse technique

Industrie automobile

Estimation prévisionnel

Process

Soudure

Méthodes

Industrie

Nucléaire

Programmation

Robotique