Fouad IBRAHIMA

J’ai réalisé la majeure partie de mes études à Montpellier où j’ai acquis un Master Professionnel dans le domaine de l’Hydrogéologie. J’ai ensuite poursuivi et fini mes études à l' ENGEES sur Strasbourg pour me spécialiser dans le domaine de l'Hydraulique Urbaine.



J'ai travaillé 12 mois en tant que "Chargé d’Études en Hydraulique Urbaine" au sein de BEPG, bureau d’études spécialisé dans le domaine de la gestion de l’Eau et l’Environnement en région Lorraine.



Mes principales missions étaient de :

- Réaliser les modélisations des réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées/pluviales,

- Participer à la rédaction des Schémas Directeurs Eau Potable,

- Réaliser des dossiers réglementaires du type Dossier Loi sur l’Eau.



J'ai ensuite travaillé 1 mois en tant que consultant chez PRIME ENGINEERING en région Parisienne. J'ai réalisé une mission d'un mois chez BURGEAP sur le projet de Métro du Grand Paris Express dans le domaine de la gestion des Eaux Pluviales.



Je suis actuellement en recherche d'emploi (Hydraulique Urbaine).



Mes compétences :

AutoCAD

EPANET

HEC-RAS

Hydraulique fluviale

Porteau

ArcGIS

Hydraulique urbaine

MapInfo

Mike Urban - Eau Potable

Mike Urban - Assainissement

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Argis & Mapinfo

Mike Urban