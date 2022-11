J'ai une forte capacité d'adaptation et je sais me montrer disponible pour les missions qui me sont confiées.



La satisfaction de la clientèle et celles de mes cadres supérieurs sont pour moi une excellente valorisation professionnelle.



Faisant preuve de rigueur dans mes objectifs, j'ai une forte motivation et un réel goût du challenge pour avoir la chance d'intégrer et d'évoluer au sein d'un groupe comme le votre.



Mes compétences :

SAP

Customer Relationship Management

Finance

Assurance