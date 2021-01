Fousseynou NIAGANE

 Analyser et exploiter le dossier technique d’un chantier



 Préparer et organiser un chantier



 Conduire la réalisation des travaux courants dans tout

corps d’état d’un bâtiment en tenant compte des interfaces



 Etudier le prix d’un ouvrage pour un projet de construction



 Assurer la gestion administrative et financière



 Réceptionner les travaux, clôturer et réaliser le bilan d’une opération de construction



 Enregistrer et analyser les besoins d’un client



 Concevoir en partie ou en totalité un projet de construction dans le cadre de la démarche HQE



 Estimer les coûts d’un ouvrage à l’aide de prix de référence ou de bordereaux de prix unitaires



 Informatique : Word, Excel, Visio, Autocad (notions)



Mes compétences :

Administratif

Bâtiment

Commerciale

Construction

Construction bâtiment

Informatique

Microsoft Word - Excel

Offre commerciale

Réalisation

Suivi administratif