Christian CHAILLET

Rédacteur Web pour des grands comptes au travers de plusieurs plateformes internationales.



Plus de 1000 textes rédigés pour scribeur à grenoble. Plusieurs centaines pour Edit Place à Londres. Des clients me font confiance directement par l'intermédiaire de 5euros.com, et d'autres sociétés du WEB.



Auteur de 8 romans publiés chez Terre de l'Ouest, KDP SELECT, Edilivre;



Formateur pour les cadres de la grande distribution, niveau 3 (bac +2).



Gestion

merchandising

management

adresse mail :

chrisalioth@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Merchandising

Comptabilité

Écrivain

Formateur

ANGLAIS