Martine CHAILLET

Catalyseur de développement et de performance des organisations et de leurs leaders.



Après 12 ans d'expérience en tant que manager opérationnel et stratégique en cabinet et en entreprise, j'ai été formée et certifiée en coaching: Coach and Team (CT, Vincent Lenhardt) et AT Coaching (EATO : école d'analyse transactionnelle champ organisation). Je suis agréée PC Coach.



J'accompagne depuis 2004 les managers et dirigeants ainsi que les équipes dans leur développement, leur performance.

Mon coeur de métier est l'accompagnement des transitions professionnelles des personnes et des équipes. L'une de mes spécificités est l'accompagnement de la réflexion autour du sens, de la vision (au niveau des personnes et des organisations).



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

Accompagnement du changement

Analyse Transactionnelle

Coach

Coaching

Conseil

Diagnostic d'organisation

Formation

Organisation

Team building

Vision

Management

Accompagnement au changement

Ressources humaines