J'ai 25 ans d'expérience professionnelle en Gestion, Marketing, Animation d'équipes et Pédagogie dans des secteurs aussi divers que la Mode, la Grande Distribution, l'Education Nationale et le bénévolat.

J'ai travaillé sur 3 continents : l'Asie, l'Europe et à présent le continent Nord Américain.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projets

Achats internationaux

Animation d'équipe

Education & pédagogie

Professeur des écoles