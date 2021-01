Marc CHAILLET

Après avoir occupé plusieurs postes techniques ou commercial/marketing dans le conseil et la certification de systèmes de management Qualité, Environnement et Santé/sécurité, j'assure désormais des missions d'audit, de conseil et de formation au sein de la société FARRAIGE.

FARRAIGE répond aux besoins des entreprises qui souhaitent maîtriser leurs risques, mettre en place ou améliorer un système de management QSE et gérer les transitions réglementaires ou normatives.



Auditeur tierce partie pour les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001/ISO 45001, je suis également formateur d'auditeurs certifié par l'IRCA.



