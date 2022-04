Catherine GAGNEUR

J'ai rejoint en Septembre la société AQCF. Je suis en charge de l'organisation du Pôle Opérationnel, avec une équipe d'une grosse dizaine de personnes.



Nos domaines d'expertises portent sur les secteurs de la Restauration et de l'Agro-Alimentaire.



Nos misions :

- Réalisation de prélèvements, en s'appuyant sur notre laboratoire d'analyses bactériologiques ;

- Réalisation d'inspection des locaux de production ;

- Réalisation de dossiers d'agrément et de Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) ;

- Prestation de suivi qualité, à différents niveaux d'interaction : depuis la prestation complète de responsable qualité (en mode externalisé) jusqu'à l'accompagnement de vos équipes au travers du conseil, délivré par des professionnels expérimentés (incluant revues de direction et revue HACCP, accompagnement en cas de gestion de crise, aide au recrutement de responsable qualité ...) ;

- Prestations d'audits internes ou d'audit de vos fournisseurs ;

- Analyse de dossiers et de plans de laboratoire, afin d'optimiser vos implantations.



Notre expérience nous permet de vous soutenir suivant les référentiels ISO 22000 et FSSC 22000, IFS et BRC, IFS Logistique, ISO 9001 et ISO 20121.



N'hésitez donc pas à nous contacter. Notre force est notre réactivité et la capacité à s'adapter à vos besoins et urgences éventuelles. Notre objectif est que votre entreprise puisse s'appuyer sur un système de gestion de la sécurité alimentaire, du management ou de l'événementiel efficace.



Au plaisir de vous rencontrer,

Catherine



Mes compétences :

Amélioration continue

Qualité

Relation client

Audits

Relation fournisseur