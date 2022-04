Didier LE GUILLOU

J’ai construit mon parcours professionnel au sein d’une direction commerciale de grands groupes.



J’ai développé mes compétences dans les métiers de la vente (Chef des ventes et Responsable d’Enseigne), du management (Chef des ventes) et du category management (Trade et Category Management).



J’ai contribué au développement de marchés fortement concurrentiels (Surgelés, Corps gras, Ultra frais, Traiteur, Liquide, Epicerie & cosmétique).



J’ai acquis entre le terrain et le siège de la société, dans un environnement changeant (fusion, rachat) sur différents marchés, une expérience polyvalente animée par le goût du challenge.



En 2008, je commence une nouvelle Aventure FISKARS / LEBORGNE, comme chef des ventes.



Mes compétences :

GMS