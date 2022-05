Philippe DUBOIS

Après de solides formations et expériences professionnelles dans de grands groupes (Saint Louis, BASF, TDK, TYCO), j'ai su évoluer jusqu'à des fonctions stratégiques de direction des ventes et direction commerciale.

Passionné par les sports d'endurance, notamment le trail et le cyclisme, je cherche aujourd'hui à rejoindre une équipe et un projet dans le business outdoor.



Mes compétences :

Directeur Régional

Directeur commercial

Chef des ventes

Sport

Cyclisme

Directeur de magasin

Course à pied