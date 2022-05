Philippe DUBOIS

Ancien élève de l'ECE (Ecole centrale d'électronique de Paris) et après avoir passé quelques années dans l'armée ,je viens du monde de l'entreprise dans les secteurs de l'électronique et aéronautique.

J’ai mis en place des plans de surveillance, de contrôle, dans le secteur électronique.(NAPAC groupe Air liquide , depuis Groupe Schneider-Electric)



En aéronautique ,j’ai formalisé avec le service production des Ets QUINSON devenu SEGULA (Rang 1 Airbus-DASSAULT) les lancements en fabrication via les plans d’approvisionnement des donneurs d'ordres et l’optimisation des temps de cycle (DASSAULT BZ -ARG)

(Impact : Cotation fournisseurs & taux de service-qualité et délai des prestations apportés aux clients.



Ouvert aux autres et à la vie, curieux, soucieux de me perfectionner, persévérant, je sais m’adapter et possède le sens des responsabilités. J’ai également un désir très profond de réussir mes projets et objectifs professionnels et personnels car je veux relever des challenges ( y compris sportif), permettant mon épanouissement.



Mes compétences :

Aéronautique

Logistique

PDP

Planification

Production

Contrôle qualité

Armement

Gestion de la production

Revue 1er Article FAI