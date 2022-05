Ingénieur de formation, je suis DBA Oracle Application depuis plusieurs années, chef de projet et responsable du pôle Infogérance au sein de la société OGF, et fort d'une large expérience dans ces domaines.



Je suis également un passionné d'informatique, de jeux vidéo et de numérique en général, et j'ai créé en 2002 une association devenue internationalement célèbre, MO5.COM, dont voici le descriptif :



"MO5.COM est une association type loi 1901 dédiée à la préservation et la diffusion au public du patrimoine numérique. L'histoire de l'association a commencé avec la création en 1996 d'un site internet : MO5.COM. Elle a depuis intensifié ses activités d'années en années. Dès sa création elle a réuni des membres aux profils très divers : collectionneurs, conservateurs du patrimoine, journalistes spécialisés, passionnés, ingénieurs, enseignants, chercheurs, lycéens, étudiants, jeunes de tous horizons. Grâce à ces équipes, elle peut désormais organiser à volonté des événements ou des expositions sur les thèmes de l'histoire de l'informatique et des jeux vidéo. A travers eux, elle participe aussi à diverses publications et apporte ses connaissances et son expérience aux institutions patrimoniales nationales qui s'intéressent à ce sujet.



Nos activités ont pour principale vitrine le site Web :



Aujourd'hui je cherche un poste en tant que conseiller numérique pour une institution oeuvrant dans le numérique, ses usages et si possible son patrimoine, afin d'apporter mes grandes connaissances et mon expertise du domaine et contribuer ainsi à la reconnaissance et potentiellement à la préservation de celui-ci.



Cordialement,

Philippe Dubois.



