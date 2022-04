Benoît ROBIN

Depuis tout petit, je rêve de devenir inventeur. En grandissant, je me suis rendu compte que, dans la vraie vie, l'ingénierie et l'écriture de science-fiction étaient ce qui s'en rapprochait le plus...



Ingénieur depuis 1991, j'ai toujours travaillé dans l'informatique et les métiers scientifiques. Mais ma présence sur Viadeo est surtout liée à l'écriture collective et cross-média de Hoshikaze 2250, un univers de Science-Fiction allant d'années 80 uchroniques à un 2250 résolument space-opera !



Mes compétences :

Ecriture

Gestion de projet

Jeu Vidéo

Jeu de Rôle

Animation d'équipe

Gamedev

Science-Fiction

Informatique

Visual Basic