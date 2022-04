Manager d'une equipe de 6 collaborateurs, mes principales missions sont :

-développer le Chiffre d'affaires et la marge des rayons Blanc Brun Gris et du pôle cuisine montée/kit

-gerer l'état du stock

-recruter, former des conseillers de ventes

-assurer la tenue des rayons en état marchand

-implanter les operations commerciales



Mes compétences :

Management

Commerce

Marketing

Communication