Raphaël LUCIANI

Depuis 1992, dans les Métiers des Services : Propreté / Hygiène / Multiservices, après des expériences managériales réussies, via la démarche Qualité et le Tutorat, j'évolue vers la fonction Formateur, tout d'abord en Centre de Formation pour Adultes, puis, au sein d'un grand groupe de Propreté et Multiservices.

Actuellement, Formateur Conseil, j'interviens en CFPA ou en intra, pour les CQP de branche, la Certification de branche et titre APH, également en Entreprise Adaptée / ESAT / CAT et bien sûr, en Entreprise de Propreté.