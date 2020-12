Ivy IVY BOUCHÉ (BOUCHÉ)

Je suis Consultante formatrice, dans ces fonctions, j’accompagne les candidats en reconversion, en transition professionnelle, de tout niveau sur diverses prestations tels que : CAP projet, Contrat de Sécurisation Professionnelle, bilan de compétence, VAE...



Formatrice, je forme depuis 2015 sur les régions ARA les conseillers d'insertion professionnelle, auprès d'organisme de formation; ainsi que les médiateurs niveaux V et IV.

Référencée auprès de la DIRECCTE en tant que professionnel de l’insertion, j’interviens en tant que jury professionnelle sur les certifications :

• Formateur

• Conseiller d’insertion professionnelle

• Médiateur

Consultante RH dans un cabinet d’out placement, j’accompagnais les bénéficiaires en contrat de sécurisation vers un nouveau projet, dans ce cadre-ci, je prépare et fais avec le stagiaire sa demande de financement et le montage financier A à Z.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Internet

Aude

Aladin

Tests psychotechniques

Si-emploi-suivis emploi

Sirom-saga

EUDONET SODIE

Dispute Resolution

Rétro planning

Audit

Human Resources

Project Management

CSP