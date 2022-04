Celestine APOYO OMBWIRI

Plus de 10 ans d'expérience en Centre de Relations Clientèle.

Fonctions transverses, travail en mode projet avec une excellente connaissance du terrain.

Maîtrise de l'environnement international et des contextes multi-sites.



MES COMPETENCES :

• Déploiement de nouvelles activités et coordination fonctionnelle de projets, interface entre le SI et les autres Services.

• Conception et automatisation d’outils de pilotage, tableaux de bords, reportings, alerte et Datamining.

• Pilotage d’activités et coordination de production : préconisation d’objectifs de production, KPI, pilotage du suivi qualité.

• Suivi compte d’exploitation, facturation mensuelle.

• Prévisions, dimensionnement, retraitements de Plans de Marche.

• Administration Informatique de campagnes Marketing.

• Etablissement de bilans intermédiaires et finaux , consolidation et analyse des résultats et des écarts à la planification.

• Etudes quanti-quali, prospectives, statistiques, marketing.

• Formation, accompagnement et support des utilisateurs sur les outils.



ANGLAIS COURANT.



INFORMATIQUE : Maîtrise du Pack Office + langage programmation VBA.

Applications Spécifiques : Marketic One, CMS Avaya, Performer, SAP, People Soft, SaFir, Business Object.



