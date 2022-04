Anne-Marie AUQUIERE

Je participe au développement des compétences individuelles ou collectives, à l'animation de réseaux : sourcing, accompagnement des personnes, des organisations, á l'ingénierie et au conseil.

Je m'intéresse particulièrement aux problématiques pèdagogiques en adaptant des contenus specifiques, des démarches pédagogiques, des modèles d'intervention et de situation de travail.

C'est en ce sens que j'ai participé à l'intégration de compétences en matière de lutte et prévention des discriminations auprès des personnes handicapées en formation.

Je participe à l'élaboration de nouveaux modules de formation spécifiques.



Mes compétences :

Etude des contenus pédagogiques de formation

Accompagner et former des personnes en formation

Créer des supports pédagogiques

Mise en place et accompagnement d une ouverture de

Organiser des sessions de formation et des certifi

Recruter des candidats pour la formation

Repondre à des appels d'offres