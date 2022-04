Anne-Marie AUQUIERE

Compétences pédagogiques :

- Accompagnement en formation, étude de l’ingénierie

- Suivi individualisé en formation

- Réponse aux appels d’offres

- Développe des partenariats et travaille en réseau

- Mobilise de ressources innovantes (formation adaptée à tout public)

- Organisation de la certification

- Accompagnement à la VAE

- Accompagnement vers l’emploi

- Recrutement et évaluation des compétences



Domaines techniques :

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité

- Aménagement des parcs et espaces paysagers

- Connaissance des végétaux

- Botanique, morphologie et physiologie végétale, agronomie, phytopathologie, phytosanitaire, études des cultures florales, initiation à la culture in vitro, multiplication des végétaux, lutte biologique, fertilisation

- Maçonnerie paysagère

- Protection de l’environnement, biodiversité et développement durable



France Galop : Positionnement et programmation de formation à la carte pour les jardiniers des hippodromes (reconnaissance de végétaux, taille des arbustes, entretien des massifs, utilisation du matériel en toute sécurité…...)

CNFPT : Centre national de la fonction public territorial

- Animation de formation et perfectionnement des agents (espaces verts, biodiversité, flore locale….)

IMPRO et structures spécialisées (IDF) Institut Médico-Professionnel

- Animation de la formation d’Ouvrier du paysage (Titre ODP) pour un public jeune RQTH. Formation de 10 mois, reconduite depuis 2007.

ESAT (IDF) Etablissement et Service d’Aide par le Travail

- Accompagnement à la Validation des Acquis de l’Expérience au titre d’ouvrier

du paysage

Centre AFPA de Lardy (91) - Ile de France Formation professionnelle pour adultes

Formatrice conseil «espaces verts»

- Formation auprès d’un public en situation de handicap en vue d’obtenir la qualification du titre professionnel d’ouvrier du paysage.

- Accompagnement de candidats à la VAE, sur le titre ouvrier du paysage

- Conception des prestations de formation et ingénierie.

- Participe à la promotion du dispositif de formation, forums salons.



GRETA - Massy (91)

Chef de projet

- Mission : Conception et mise en œuvre d’actions de remobilisation.

Enseignement des Techniques de Recherche d'Emploi à des adultes en reconversion professionnelle. Accompagnement en individuel et collectif.





Entreprise Fardois paysagiste - Saclay (91)

Espace verts

Technicienne du paysage

- Aménagement paysager : maçonnerie, plantation, taille, arrosage automatique, gazon en plaque..





Chèques emplois service pour des Particuliers - Essonne (91) Yvelines (78)

Service à la personne

Ouvrière du paysage

- Restructuration de jardins (massifs floraux, taille), réfection de gazon, remise en forme de jardins et création de massifs.



Paysage de France - Saclay (91)

et Conseil Général des Hauts de Seine (92) (Arborétum)

Espace verts

Ouvrière du paysage

- Diverses missions de travaux paysagers