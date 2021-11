Bienvenu OBELA

Formateur d’adultes depuis 2000, formateur de formateurs depuis 2006.



J’exerce dans le champs de la formation professionnelle, réalisant l’ingénierie pédagogique ainsi que l'animation, je participe à la professionnalisation des salariés AFPA, et également à des missions d'études. J’accompagne des chercheurs d’emplois étape par étape, jusqu’à l’embauche. J’utilise les stratégies gagnantes des experts en marketing, recrutement et web 2.0



Certifie formateur à l'Entretien d'Explicitation, je poursuis un travail de recherche avec Pierre Vermersch et le GREX ( http://www.grex2.com/ ) à propos de l'explicitation des activités physiques et mentales et de ses implications.



Les publics auprès desquels j'interviens sont extrêmement divers :

Formateurs ou enseignants et formateurs de formateurs, psychologues, chargé de recrutement

Éducateurs

Professionnels de la Validation des Acquis et Expérience

Nombreuses entreprises publiques et privées et pour tous publics (dirigeants, encadrement, agents de production, services administratifs

Demandeurs d'emploi: jeunes, adultes, seniors...



Mes compétences :

Animation de formations

Formation de formateurs

Accompagnement à l'emploi

Entretien d'explicitation

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Mise en scène

Analyse de la pratique.

Techniques d'entretiens

Ingénierie

Accompagnement

Formation continue

Conseil

Réseaux

Web

Coaching

Explicitation