Fabienne TRAZIC

Parcours classique de Chef comptable, comptable en entreprise et collaboratrice en cabinet comptable de 1985 à 2002, je suis entrée à l'AFPA en 2002 comme Formatrice Conseil en comptabilité et gestion et j'ai eu la chance de participer à un groupe d'étude pour créer le titre de Gestionnaire de paie et mettre en place cette nouvelle formation.

De 2011 à 2015, j'ai été détachée professionnellement pour exercer à temps plein des missions et mandats d'Instance de Représentation du Personnel au sein de l'AFPA (DP, Élue et trésorière de CE régional, Élue au Comité Central d'Entreprise, Commission économique régionale et nationale, membre du bureau national de mon syndicat, etc...), ce qui m'a amenée à reprendre mes études en formation continue à Sciences Po Aix en Provence.

J'ai obtenu le Master Droit, économie, gestion Mention Études Politiques spécialité Management de l'Information Stratégique en 2015.

Depuis fin 2015, je développe une activité de Consultante/formatrice en diagnostic stratégique et financier pour les comités d'entreprise, les entreprises et les particuliers.



Vous êtes un particulier, une entreprise ou un CSE et vous souhaitez réaliser un diagnostic stratégique et financier et/ou vous souhaitez développer vos compétences en comptabilité, gestion et analyse financière, contactez-moi, je mettrai mes compétences à votre service en utilisant les méthodes des grandes entreprises tout en les adaptant à votre situation et à vos objectifs.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Relations sociales & syndicales

Commercialisation

Analyse financière