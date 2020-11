Joël RABARINIRINA

Hier, une riche expérience dans la formation professionnelle qualifiante et le management de dispositifs de formation, appuyée par une double expertise technique et pédagogique, aujourd'hui une activité entièrement dévouée à l'accompagnement de projets professionnels vers l'emploi, la reconnaissance d'une véritable aventure humaine.



L'essence de mes acquis :



* Comptabilité publique et gestion financière d'une collectivité territoriale

Ville d'Andernos-les-Bains (Gironde - France), station classée de Tourisme sur la rive orientale du Bassin d'Arcachon.

* Gestion administrative, comptabilité et finances d'entreprise

Groupe immobilier SERVAN (Gironde - France). Marchand de biens, Promotion immobilière et Conseil technique, Entreprise générale du Bâtiment, Agence immobilière, gestion de SCI.



* Audit et Conseil : Administration - Finances - Social

Cabinet International Corporate Audit & Finance (Charente - France) - Cabinet Axe Gestion (Gironde - France).



* Formation professionnelle

Formateur d'Assistants de gestion - PIEBER Formation, BTS en alternance (Gironde - France).

Formateur-expert - AFPA - Agence nationale pour la formation professionnelle pour adultes (France).

Manager de Formation - AFPA

Evaluateur et juré professionnel - DIRECCTE Aquitaine (Ministère chargé de l'Emploi - France).



* Sciences Humaines et Sociales - Université de Bordeaux, ESPE Aquitaine : Master en Sciences de l'Education, mention Ingénierie et Conseil en formation.



* Université de Bordeaux / Institut d'Administration des Entreprises - Institut National des Techniques Economiques et Comptables - Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières.

Diplôme Supérieur d'Etudes Comptables et Financières.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil en formation

Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique

Gestion et pilotage d'une structure de formation

Gestion - Comptabilité - Fiscalité - Paie