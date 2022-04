Rh Partners NÎMES

RH PARTNERS est le premier réseau français de cabinets de conseil en ressources humaines.



31 agences recouvrent le territoire national et international.

Fort de notre expérience de plus de 25 ans, nous proposons un réel savoir-faire dans le domaine du recrutement, de la gestion de carrière et de l’insertion professionnelle, ainsi que dans celui du conseil en création et transmission d’entreprises.



En Languedoc-Roussillon, chaque Département d’activité est animé par une équipe de spécialistes diplômés et expérimentés, aux travers de méthodes éprouvées et en évolution constante.

 Environ 850 recrutements réalisés

 Environ 600 bilans de compétences effectués

 Plus de 250 missions de conseil en ressources humaines (audit, GPEC, RPS, management...)

 Plus d'un millier de personnes ayant retrouvé un emploi (reclassement, outplacement, insertion)

 Plus de 300 entreprises créées ou reprises



Autant d’entreprises clientes...



La qualité de nos prestations a été récompensée par la certification à la norme ISO 9001 (2008).



Vous êtes salarié et vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel : évolution, nouveau challenge, développement de vos compétences, choix d'une formation, mal-être au travail...Vous avez des solutions simples et efficaces comme le bilan de compétences ou d'orientation carrière, le coaching, l'outplacement, la formation, la VAE. Nous encourageons tous les jours les personnes à être actrices de leur parcours professionnel.



Vous dirigez une entreprise ou vous en gérez la politique RH. Vous disposez de nombreux outils et méthodes, souvent sous estimés et dont les bénéfices pour l'efficacité de l'entreprise ne sont pas assez mis en avant. L'entretien annuel d'évaluation (bien réalisé !), le bilan de compétences, la formation management (cohésion d'équipe, gestion du temps, tutorat...), l'outplacement/le reclassement (solutions dans un climat plus tendu), et plus encore, sont autant de solutions stratégiques à long terme (l'anticipation étant la qualité première d'un dirigeant).



Notre rôle, au quotidien, est également de répondre aux problèmatiques de l'entreprise en matière de réglementation, de droit social, et d'amélioration des conditions de travail : prévention des risques psychosociaux, gestion du handicap, égalité des chances...



"L expérience de chacun est le trésor de tous." Gérard de Nerval





