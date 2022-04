Aurélie ARMAND

Après l'obtention d'un DESS en psychologie du travail, j'ai intégré un cabinet de recrutement par approche directe dans le secteur des nouvelles technologies sur la région parisienne. Une année plus tard, je décidais de rejoindre le sud de la France. J'ai alors intégré Ressource et Performance en tant que responsable du centre de bilan de compétences et depuis décembre 2005 en tant qu'associée.

Souhaitant renforcer mon expertise en Ressources Humaines Responsables et Responsabilité Sociétale de l'Organisation, après quelques années en Direction des Ressources Humaines, j'ai obtenu un Master 2 en Management des Organisations et Développement Responsable à l'ISEM de Montpellier.



Je propose une palette complète de prestations de conseil en ressources humaines et en RSE telles que: l'accompagnement de vos politiques RH et RSE concernant l'égalité professionnelle, l'intégration du handicap, la GPEC, la RSE mais aussi: le recrutement, le conseil à la ligne managériale, la conception de formation, l'orientation professionnelle.



Aujourd'hui, au sein de Kaliop pour accompagner son développement tout en gardant l'humain au centre des préoccupations.



Parallèlement, je suis investie dans la vie associative et citoyenne: Jeune Chambre Economique de Montpellier, Crédit Mutuel, CCI de Montpellier...







Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Formation

Gestion de projet