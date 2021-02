François MIGAYROU

- Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) & en

- Epargne salariale, actionnariat salarié

- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) / Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) / Autorité des Marchés Financiers (AMF),



- Intermédiation et origination en opérations de haut de bilan (corporate finance) :

- déclenchement d'introduction en bourse (IPO), d'émission obligataire (IBO),

- capital risque et développement (private equity),

- transmission et cession d'entreprises,





Formateur à l'Ecole de la Bourse d'Euronext Paris, CNAM de Nîmes & Montpellier, clubs d'actionnaires de sociétés cotées,



Engagements associatifs, économiques & sportifs :



- commissaire (Président / VP 2016-2019) de l'Instance Paritaire Régionale (IPR) Occitanie, DR Pôle Emploi Toulouse, 2016 - 2021

- administrateur UNEDIC, Paris, 2014 - 2021

- administrateur Transitions Pro Occitanie, Toulouse, 2020 - 2021

- ambassadeur territorial et délégué consulaire CCI Montpellier/CCI Hérault, 2013 - 2019

- commissaire (Président 2013, VP 2014 & 2012) de l'IPR Languedoc-Roussillon, DR Pôle Emploi Montpellier, Sept. 2009 - Déc. 2015

- membre du COPAREF puis de la COPIRE, 2009 - 2015, mandataire MEDEF LR

- coPrésident Aqualove Sauvetage, 2013 - 2020, sauvetage sportif (www.FFSS.fr), préparation, organisation & accueil des Championnats de France à Montpellier, Mars 2018 & 2020, & des Championnats du Monde à Montpellier & La Grande Motte, Sept 2014, www.aqualove.fr, RESCUE 2014 Life Saving World Championships,

- Président DCF LR, Sept. 2010 - Déc. 2013, VP, Mars 2009 - Sept. 2010, www.reseau-dcf.fr

- Président de l'association de Montpellier des DCF (Dirigeants Commerciaux de France), Déc. 2005 - 2008, anc. trésorier,

- membre du comité directeur régional LR de la FRM (Fondation pour la Recherche Médicale), 2013 - 2016, organisation de ventes aux enchères humanitaires d'oeuvres d'art réalisées par des artistes régionaux avec des matériaux de récupération fournis par des entreprises régionales,

- mandataire MEDEF LR au CRE (Conseil Régional de l'Emploi), Fév. 2009 - 2013,

- administrateur, membre du bureau et trésorier-adjoint de l'Assédic LR, membre de l'IPA (Instance Paritaire Ad hoc), Fév. 2006 - Nov. 2009,

- vice-président du Club Business LR 34, 2008 - 2014,

- membre du bureau du MEDEF Montpellier-Sète-Centre Hérault, Oct. 2008 - Sept. 2009,

- Président du comité des parents d'élèves de l'école primaire de Palavas L.F., Sept. 2003 - 2006,

- membre du Club de la Presse de Montpellier, Mai 2006 - Juin 2009,

- parrain du Club d'Entreprises FACE Hérault, 2006,

- trésorier du Forum de l'Entreprise de Montpellier (2003),

- sympathisant des EDC (2004);



Professionnel actif depuis plus de 30 ans dans le conseil en gestion de patrimoine (conseiller junior, senior, encadrement d'équipes commerciales, CGP-CIF), et 20 ans dans les opérations de haut de bilan;



Organisation, communication, relations publiques : aide de camp (officier appelé) du Général de Corps d'Armée commandant la 3è Région Militaire à Rennes (Service National, 1989)



Mes compétences :

Conseil

Investissement

Immobilier

Finance

Épargne