Christophe CONSTANT

De formation initiale scientifique et technique, j'ai attrapé le virus commercial il y a plusieurs années.



J'ai commencé par des animations commerciales en magasins spécialisés durant mes études. J'ai ensuite choisi cette voix lors de mon entrée dans la vie professionnelle : la fonction commerciale.

Aujourd'hui, ma double approche technique et commerciale me permet d'être crédible dans des environnements de ventes techniques.

C'est ce que je souhaite faire passer à mes collaborateur. La fonction commerciale est une fonction clé qui doit rapporter du chiffre d'affaire et de la marge, mais ce n'est pas tout, la force de vente est également là pour satisfaire le client durant tous les cycles de la vente et de l'après vente.







Merci de votre visite sur mon profil

A très bientôt



Chris

e-mail pro : contact@kyzz.me





Mes compétences :

Mapping 3D

Prospection