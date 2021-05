Revest DOMINIQUE

Après vingt cinq années passées en Turquie je recommence à zéro en France. Pas facile tous les jours, mais j'aime les défis et celui-ci était de taille.

J'ai étudié le turc aux langues O, et commencé un master sous la même enseigne dans le cadre des échanges Erasmus. Puis j'ai enseigné le turc huit années à l'école française d'Istanbul, en particulier le turc langue étrangère et je puis dire que je suis une des pionnières de l'aventure de la notion du turc langue étrangère.

De retour en France le métier de conseillère emploi m'a choisie. Il est devenu une activité dans laquelle je me sens centrée, à ma place. Mes atouts sont en avant, mes qualités en action, mon expérience de la vie et mon expérience professionnelle sont des ressources dans lesquelles je puise tous les jours.

J'ai beaucoup investi dans ce métier et peux me présenter aujourd'hui comme une professionnelle confirmée.

J'aime le travail en équipe, beaucoup moins le management. Mais j'ai déjà managé une équipe de 10 personnes. Je sais faire, mais je me révèle vraiment dans le travail d'équipe. Le vrai, celui où on met plusieurs types d'intelligences, des compétences variées pour faire avancer une action.

Le travail à caractère social, l'engagement personnel, la possibilité de travailler dans un cadre qui partage mes valeurs (le goût du travail bien fait, la rigueur, l'honnêteté, le respect...)sont les lignes directrices de mes choix d'employeurs (quand j'ai le luxe d'avoir le choix). J'essaye toujours de m'adapter, mais je n'aime pas les compromis qui mettent en péril ces valeurs.

J'aime apprendre, j'aime le contact humain, avoir des responsabilités, me sentir à ma place, active et efficace. je ne dis jamais je sais quand je ne sais pas et n'ai pas peur de poser des questions aux personnes plus expérimentées.

Par contre je regrette de ne pas pouvoir utiliser et mettre en avant ma compétence la plus originale, à savoir ma possession parfaite du turc. La traduction littéraire est un domaine auquel je viendrai, mais plus tard. Pour l'instant j'ai besoin d'action, d'échanges, de contact humain, d'être actrice de mon temps.



