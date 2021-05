Merci Patrick Kanner ( plus que mon incroyable fiancé , )



code Pauvros (10752 R P)- et regrétté J C D soit 10639 J C D ) Lille centre - - ( a ma famille coté maternelle dans Ma vraie Région (59) soit ( administratif - NAISSANCE Cambrai -- Educatif valanois sur helpe - Educatif aulnésien - Maubeugeois Lille via extremsiste avec )



,, ..

detroquez # java , # par = # + en ¥ javascript



Mes compétences :

Auxiliaire -médico -psychologique

A...H. .S

Gestion de projet

Reclassement

Conscience professionnelle

Comptabilité de premier niveau

Gestion des compétences

Techniques de vente