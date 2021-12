Francine DUVIVIER

Titulaire d'un Deust IOSI et d'une licence d'administration publique, j'ai également obtenu 2 titres de technicien supérieur de support informatique et de réseau télécommunication.



Je suis actuellement en formation de médiatrice numérique afin d'apprendre à transmettre mes connaissances et compétences informatiques.

J'aime aider et transmettre mes connaissances à divers publics afin de leur apprendre à faire leur démarches informatique.

Je suis à la recherche d'un stage de médiatrice numérique du 10/01/2021 au 04/02/2021.