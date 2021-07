Francine LEFEBVRE-DEGAS

Je suis secrétaire de rédaction depuis 1992. Mon parcours a commencé en 1986 comme rédacteur graphiste puis après un stage je suis devenue secrétaire de rédaction. Au sein de ce poste, je récupérais les papiers des journalistes, la préparation de copie, du rewriting, de manager les maquettistes, d’établir un chemin de fer avec le rédacteur en chef, la relecture des magazines, la fabrication du journal avec suivi des stocks papiers, la commande de papiers auprès des papetiers et des différents prestataires, du suivi à l’imprimerie du journal. Je gérais également les pigistes et du relevé de piges. Janvier 2011, j'ai intégré l'équipe d'Autoactu.com en tant que secrétaire de rédaction et rédacteur-graphiste avec conception et réalisation d'annuaires.



Mes compétences :

Rédaction

Presse

Édition