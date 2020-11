Francis CASPAR

CASPAR CONSEIL est une société qui se spécialise sur les problématiques financières des personnes et des entreprises.

http://www.caspar-conseill.com/

http://www.facebook.com/pages/CASPAR-CONSEIL/173197726086159







Vous êtes un créateur d'entreprise? CASPAR CONSEIL vous accompagne jusqu'à l'aboutissement de votre projet au travers de :

- de l'optimisation entre votre projet, vos objectifs et de la forme juridique,

- de son réseau d'experts,

- de la recherche de financement,

- la création d'un business plan.



Vous êtes un professionnel, une entreprise ? CASPAR CONSEIL est fait pour vous. Elle peut vous aider à :

- réduire votre besoin de trésorerie,

- assurer le suivi de vos partenaires : banques, assurances, expert-comptables,

- Optimiser votre trésorerie,

- rechercher le meilleur financement possible,

- offrir son aide pour des solutions de retraite,

- améliorer l'environnement de travail au sein de votre entreprise,

- préparer votre retraite



Vous êtes un particulier? CASPAR CONSEIL peut vous aider à:

- créer, développer, transmettre votre patrimoine,

- optimiser vos placements tout en réduisant au maximum votre risque,

- rechercher un financement

- optimiser votre fiscalité

- préparer votre retraite.



Mes compétences :

Optimisation des finances

Management et Contrôle des risques bancaires

Stratégie et Management des Organisations

Formation professionnelle

Stratégie d'entreprise

Gestion financière et prévisionnelle

Finance d'entreprise

Financement de projets

Crédit Bail

Restructuration

Formation

Assurance vie

Photovoltaïque

Banque