Francis CUNY

18 ans en conception et industrialisation d’équipements en environnement qualité ISO 9001.

Marché de l'automatisme pour l'industrie électronique, le bâtiment et les solutions d'affichage dynamique.



Direction de projets complexes, veille concurrentielle et normative.

Organisation de services R&D, achats,production : gestion ressources en direct ou en transverse, accompagnement au changement.

Implantations bâtiments et flux associés : plan industriel et commercial, structures produits, sous-traitances, structuration des données ERP et données techniques.



Mes compétences :

Industrialisation

Gestion d'équipe

Informatique industrielle

Gestion de projet

Organisation d'entreprise

ERP

Norme ISO 9001