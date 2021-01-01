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Francis FOSTER (FOSTER)

  • Agent commercial
  • Ultimate énergies
  • Agent commercial

les Techniciens du Solaire

En résumé

PASSIONNE DE LA VENTE DE SES TECHNIQUES ET METHODES; FORMER ET CONSERVER UNE FORCE DE VENTE EST UN METIER NECESSITANT DES COMPETENCES (TECHNIQUE COMMERCIALE, PYSCHOLOGIE RELATIONNELLE, ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION) LE TOUT ARROSE AVEC DU BON SENS, DE LA LOGIQUE ET UNE BONNE TECHNIQUE DE MANAGEMENT POUR FAIRE PASSER LE MESSAGE; VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE UNE ECOLE DE VENTE AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE OU FAIRE SIMPLEMENT UN AUDIT AVEC UN OEIL NEUTRE,OBJECTIF ET INDEPENDANT ,CONSULTEZ MOI. JE SUIS OUVERT A TOUTES PROPOSITIONS RAISONNABLES; DIRECTION COMMERCIALE, RECRUTEMENT,FORMATION MISSIONS PONCTUELLES POSSIBLES

Mes compétences :
Informatique
Développement commercial
Management
Photovoltaïque
Vente
Communication
Télémarketing
Formation
Recrutement
Phoning
Sécurité
Football

Entreprises

  • Ultimate énergies - Agent commercial

    Commercial | les Techniciens du Solaire 2021 - maintenant ETUDES ET DEVIS EN AUTOCONSOMMATION, mise à disposition d'hangars solaires , ombrieres , champs solaires etc ...

  • Generale du Solaire et Eco Solution Energy et Cwt International - Agent Commercial

    2015 - maintenant Demarcher des entreprises pour la location de toiture , la mise en place d'hangars solaires et d'ombrieres

  • Inovia Concept - AGENT COMMERCIAL

    decines charpieu 2014 - 2015 Vente de systemes photovoltaiques en location de toiture et mise a disposition de hangars solaires

  • ENERGY CENTURY - Formateur -responsable qualité et cial

    2010 - 2011

  • ADLER chauffage - AGENT COMMERCIAL

    Genève 1998 - 2008 Vente de radiateurs electriques à briques refractaires sur coupons reponses. 3 eme vendeur de france sur 90 et 1 er meilleur ratio ca/vente

  • FAS CONFORT - GERANT

    1991 - maintenant ex joueur de foot professionnel de Nancy (73-74 avec Platini, Rouyer , Bini, Perdrieau,Jeannol,Moutier,Batteux,Redin, Cuny etc ...) Le Havre et Niort reconverti dans le business comme on dit: d'abord dans l'édition (Bordas)en qualité de directeur départemental poste qui consistait à recruter animer et former des commerciaux en porte a porte pendant 10 ans. Ensuite je suis passé directeur commercial d'une société d'informatique avec création d'un réseau commercial de a-z puis période alarme (Alarme 2000) en qualité de directeur de la formation et du recrutement avec 4 departements + 30 commerciaux à gérer + telepros. 3EME agence de france. Ensuite Directeur de formation et du recrutement d'une société N° 7 national devenue N°4.(ex Protext devenu Scutum)(memes fonctions) Ensuite création de ma société Fas Confort en 91 pour aspirer à une qualité de vie et de travail en fonction de mes propres concepts et philosophie personnelle.

    RECRUTEMENT ANIMATION ET FORMATION COMMERCIAUX DANS L'ALARME,CLIM REVERSIBLE, PAC, TRAITEMENT DE L'EAU ET DE L'AIR, PHOTOVOLTAIQUE, ENERGIES RENOUVELABLES ET FAUTEUILS MASSANT FUJIIRYOKI EN TANT QUE DISTRIBUTEUR NATIONAL
    ; RECRUTEMENT ET FORMATION DE TELEPROSPECTRICES, AUDIT COMMERCIAL, CONSULTING, DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DANS TOUS SECTEURS DE LA VENTE DIRECTE NOTAMMENT ;25 ANS D'EXPERIENCE;

  • Protext - Directeur de la formation et du recrutement

    1990 - 1991 en 90 :7eme entreprise nationale en france avec 15 agences en france.et 200 personnes. 4eme en 91.Vente directe auprès de particuliers et entreprises. formateur phoning. Visites clients sur coupons reponses et parrainages. creation vidéo d'entreprise et argumentaire plan de vente.

  • CIASVP - DIRECTEUR AGENCE

    1989 - 1990 Vente d'alarme auprès de particuliers et d'entreprise. recrutement, formation et management de vrp et de teleprospectrices.

  • Alarme 2000 - Directeur du recrutement et de la formation

    1986 - 1989 poste consistant à recruter et animer des vrp et des téléprospectrices pour vendre des alarmes à domicile sur Rv et coupons réponse. Equipe de 20 à 30 personnes sur 4 départements (84,30,04,05) 3eme agence de france sur 30.

  • Jpc informatique - Directerur commercial

    1985 - 1986 creation reseau commercial, recrutement formation et management de vrp. Vente directe d'ordinateurs aux parents d'éleves.

  • SGED BORDAS - CHEF DE SECTEUR

    1976 - 1986 RECRUTER ANIMER ET FORMER DES COMMERCIAUX; TOUJOURS DANS LE TOP 10 NATIONAL AVEC PRODUCTION PERSONNELLE; VENTE D'ENCYCLOPEDIES A DOMICILE; MEILLEUR CLASSEMENT 3EME; TRAVAILLE A NIORT,BORDEAUX PUIS AVIGNON

  • ASNL - JOUEUR PROFESSIONNE DE FOOTBALLL

    TOMBLAINE 1973 - 1974 AVEC POUR COEQUIPIERS: PLATINI ROUYER MOUTIER BINI PERDRIAUX JEANNOL ETC...
    J AI AI TRAVAILLE AVEC CUNY, ALBERT BATTEUX, ANTOINE REDIN , PIANTONI, APRES JE SUIS PASSE AU HAVRE EN 74-75 AVEC EDMOND BARAFFE ET NIORT 75-78; ET SUITE A UN ACCIDENT DE GENOUX JE SUIS ENTRE DANS LA VIE COMMERCIAL ET LE BUSINESS;

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